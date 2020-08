Advocaat van Blankenbergse relschopper via mail bedreigd

Blankenberge - De advocaat van één van de relschoppers op het strand van Blankenberge kreeg ondertussen al dreigmails. Meester Olivia Delille stond een 18-jarige amokmaker bij tijdens zijn verhoor bij de onderzoeksrechter. “Enkele uren later zaten er al twee mails in mijn mailbox. En die waren niet fraai”, zegt ze.

Meester Delille is advocaat van D.B. (18). De jongeman uit Jette heeft Haïtiaanse roots en heeft er een jeugd vol criminele feiten op zitten. Hij werd zaterdagmiddag na de rellen op het strand van Blankenberge opgepakt en geïdentificeerd als één van de spilfiguren. Maandag besliste de onderzoeksrechter om hem aan te houden. Zijn advocaat had nochtans gevraagd om hem voorwaardelijk vrij te laten.

Ze deed daar na afloop van het verhoor een verklaring over in de pers, maar dat was genoeg voor sommigen om haar te contacteren. “Het is een schande dat mensen als u hun brood verdienen door zo’n mensen bij te staan”, stond er in één van de mails te lezen. “Elke weldenkende Vlaming zal u geen blik waardig meer gunnen”, schreef een andere. De advocaat is voorlopig niet van plan om stappen te ondernemen, maar betreurt de mails wel. “Zo’n mensen begrijpen niet dat wij simpelweg onze job doen. Dat wij gewoon doen wat er van ons verwacht wordt”, zegt ze.