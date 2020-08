Twaalfjarige zoon van ‘bad boy’ Nicolas Anelka speelt mee bij Anderlecht

Wie meer wil weten over de opmerkelijke voetbalcarrière van Nicolas Anelka, die kan tegenwoordig terecht op Netflix. En wie zijn zoon aan het werk wil zien, die kan terecht bij… Anderlecht.

De 12-jarige Kais Anelka traint en speelt er namelijk mee met de U13 van paars-wit. Hij stond tegen STVV twintig minuten tussen de lijnen en er wordt op korte termijn een beslissing verwacht over zijn toekomst bij de club, aldus Anderlecht-Online.

Anelka in actie tegen STVV. Foto: Instagram Purpleketje

De gewezen Franse international (69 caps) verblijft momenteel ook in ons land, in Brussel. Niet onlogisch, want zijn vrouw is een Belgische. Barbara Tausia, een choreografe, is afkomstig uit Charleroi. Het koppel trouwde in 2007 en heeft drie kinderen: Kais (12), Kahil (10) en Lina (7).

Kais en Nicola Anelka. Foto: Anderlecht-Online

Anelka speelde in zijn carrière voor onder anderen Arsenal, Real Madrid, Chelsea en Juventus. In 662 optredens scoorde hij uiteindelijk 208 doelpunten. In 2015 stopte hij met voetballen. Hij heeft onder anderen een Europese titel, twee Champions League-zeges en twee Engelse titels op zijn palmares staan en is tegenwoordig actief als jeugdtrainer bij het Franse Lille.

Voor wie de trailer van “Anelka: Misunderstood” gemist heeft: