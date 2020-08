Marc Van Ranst raadt aan om kust te mijden: “Een paradijs, maar niet nu”

Viroloog Marc Van Ranst ziet de drukke taferelen aan de kust in coronatijden niet graag. Foto: Isopix, Simon Mouton

Drukke plaatsen mijden is aan te raden in corona-tijden. Daarom vraagt viroloog Marc Van Ranst de bevolking nu op Twitter om niet naar de Belgische kust af te zakken.

“Onze Belgische kust heeft fantastische stranden, en voor kinderen is het een paradijs. Maar niet nu”, klinkt het. “Het is er veel te druk. Stel uw bezoek graag uit. Kom volgend jaar zeker terug!” Voor wie toch zijn kot uit wil, heeft Van Ranst reisadvies: “Het gaat u verbazen, maar ons land is veel groter dan die streep kust. Plaats zat, en er zijn vele andere bezienswaardige plekken!”

Onze Belgische kust heeft fantastische stranden, en voor kinderen is het een paradijs.

Maar niet nu.

Blijf er nu weg.

Het is er veel te druk.

Stel uw bezoek graag uit.

Kom volgend jaar zeker terug! pic.twitter.com/kdKTaP4l1s — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) August 10, 2020