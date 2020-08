België vraagt 7,8 miljard euro Europese steun voor gevolgen van coronacrisis

België heeft de Europese Unie om 7,77 miljard euro aan financiële ondersteuning van zijn stelsel van tijdelijke werkloosheid en soortgelijke maatregelen gevraagd. Dat maakte vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) maandag bekend.

Met een nieuw financieel instrument, dat de naam SURE meekreeg, wil de EU de lidstaten bijspringen die in coronatijden beroep doen op stelsels van tijdelijke werkloosheid. Die moeten vermijden dat bedrijven werknemers ontslaan op het moment dat de economische crisis het hardst toeslaat. De Europese Commissie kan de lidstaten een totaalbedrag van 100 miljard euro aan gunstige leningen ter beschikking stellen.

7,77 miljard euro

België heeft nu een aanvraag ingediend om 7,77 miljard euro aan zulke gunstige leningen te ontvangen. “Dit bedrag”, zegt minister De Croo, “vertegenwoordigt de Belgische overheidsuitgaven die voortvloeien uit nationale maatregelen die rechtstreeks verband houden met tijdelijke werkloosheid en soortgelijke maatregelen om de economische en sociale gevolgen van de buitengewone omstandigheden van de uitbraak van COVID-19 aan te pakken.”

Van de gevraagde steun heeft 6,21 miljard euro betrekking op uitgaven van de federale overheid. De overige uitgaven werden gedaan door de gewesten en de gemeenschappen. Verwacht wordt dat de eerste reeks leningen die België en andere landen hebben aangevraagd, tussen september 2020 en midden 2021 uitbetaald zullen worden.

“Samenwerking”

“Dit toont aan dat Europa in tijden van crisis snel kan handelen en dat het in staat is tot concrete solidariteit op grote schaal. De lidstaten kunnen de negatieve sociale en economische gevolgen van de crisis alleen effectief aanpakken als zij intensief samenwerken, waarvan SURE een uitstekend voorbeeld is”, zegt De Croo.

Volgens hem helpt SURE België om de financiering van zijn overheidsschuld te diversifiëren en tegelijkertijd extra steun te krijgen voor de financieringsbehoeften van de gemeenschappen en gewesten. “Zo helpt SURE de Belgische overheid om meer dan 1 miljoen werknemers, zelfstandigen en kmo’s in staat te stellen deze moeilijke periode te overbruggen.”