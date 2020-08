Auto met vrouw en baby over de kop op E40 in Merelbeke

Merelbeke - Op de E40 in het Oost-Vlaamse Merelbeke is maandagavond bij een ongeval met drie voertuigen één wagen over de kop gegaan, met daarin een vrouw en een baby. Ze raakten niet zwaargewond, zegt de federale politie. De E40 richting Brussel werd rond 18 uur vrijgemaakt.

Het ongeval gebeurde rond 17 uur in de richting van Brussel. De omstandigheden worden nog onderzocht, maar er waren drie voertuigen betrokken bij een aanrijding. Eén wagen ging over de kop, maar de vrouw en baby in het voertuig raakte niet zwaargewond.

Door het ongeval waren de middenrijstrook en de rechterrijstrook versperd, maar rond 18 uur werd de rijbaan vrijgemaakt. Het Verkeerscentrum raadde het verkeer een tijdlang aan om om te rijden.