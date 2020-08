Negentien mensen omgekomen bij geweld in noordoosten van Congo

Bij gelijktijdige aanvallen op drie dorpen in Ituri, in het noordoosten van Congo, zijn negentien burgers gedood en twee anderen gewond geraakt. Dat is maandag vernomen van een lokale verantwoordelijke. Het leger probeert in de regio al sinds eind 2017 plaatselijke milities in bedwang te houden.

De militieleden van de groepering Coopérative pour le développement du Congo (Codeco) “vielen zondag drie dorpen binnen een straal van drie kilometer. Ze doodden negentien mensen”, vertelde Innocent Madukadala, hoofd van de sector Banyali Kilo in de provincie Ituri. “Sommigen werden gedood met machetes en anderen met geweren.”

“Vijf mensen werden gedood in het dorp Lisey, twee in Tchulu en twaalf in Aloys”, zei hij ook. Een groep van zes soldaten werd ter plaatse gestuurd met het verzoek aan de bevolking om tijdelijk hun huizen te verlaten, volgens getuigenissen.

Sinds december 2017 is de regio Ituri het toneel van twisten over land tussen de Lendu, voornamelijk boeren, en de Hema, herders en handelaars. De Codeco-milities beweren de belangen van Lendu-gemeenschap te verdedigen. Volgens een recent rapport van de Verenigde Naties zijn in de eerste helft van 2020 al minstens 636 mensen omgekomen bij het geweld.