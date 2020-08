Volksheld in Hongkong, zwarte hand volgens Peking: multimiljonair Jimmy Lai riskeert jaren cel voor ‘verraad aan Peking’

Hij ziet zichzelf als een “onruststoker”, die er alles aan gelegen is om de democratie in Hongkong te redden. Mediatycoon Jimmy Lai werd maandag in alle vroegte opgepakt door de Nationale Politie. Het is niet de eerste keer dat Lai, de eigenaar van de belangrijkste onafhankelijke krant en uitgesproken criticus van Peking, als “hedendaagse verrader” hard wordt aangepakt. Maar dit keer riskeert hij voor lange tijd achter de tralies te belanden.