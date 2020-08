Opdrachthouders De Wever en Magnette bereiden vergadering met groenen voor

In de omgeving van koninklijk opdrachthouders Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) worden maandag en dinsdag technische werkvergaderingen georganiseerd, om een nieuwe vergadering met de groenen voor te bereiden. Dat vernam persagentschap Belga maandag in de entourage van de preformateurs. Groen en Ecolo gaan woensdag voor de tweede keer bij De Wever en Magnette langs.

De voorzitters van N-VA en PS brachten afgelopen zaterdag nog verslag uit van hun opdracht. Op 17 augustus worden ze opnieuw op het Paleis verwacht. De Wever en Magnette hopen hun ‘bubbel van vijf’ (N-VA, PS, SP.A, CD&V en CDH) aan te kunnen vullen om aan een meerderheid te geraken, maar dat lijkt niet eenvoudig. De liberalen van MR en Open VLD, die vrijdag bij de preformateurs zijn langsgegaan, zijn bereid om voor die meerderheid te zorgen, op voorwaarde dat er klare wijn geschonken wordt over de geplande formule. De twee partijen willen ook dat de nota van De Wever en Magnette wordt bijgestuurd op economisch én op communautair vlak.

In liberale kringen wordt ervan uitgegaan dat MR en Open VLD geen nieuwe uitnodiging meer zullen ontvangen voor beslist is welke coalitie in de steigers wordt gezet.

De groenen gaan woensdag nog eens langs bij De Wever en Magnette. Maandag en dinsdag bereiden medewerkers van de preformateurs die vergadering voor, valt te horen. Groen en Ecolo legden na hun eerste vergadering met het duo de bal in het kamp van de preformateurs en vroegen hen te verduidelijken of ze hun nota grondig willen aanpassen. De piste van een minderheidsregering wijzen de groenen alvast af.