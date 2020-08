Vincent Kompany hoopt op comeback tegen STVV, maar dat wordt nipt

Vincent Kompany volgde Anderlecht-KV Mechelen zondag verdoken in de spelerstunnel. Gisteren wierp de speler-manager zich opnieuw op tot coach in de met 3-0 gewonnen oefenmatch tegen Lommel.

Toch blijft de revalidatie van zijn hamstringblessure het belangrijkste. Het genezingsproces verloopt best gunstig. Vorige week kon Vince The Prince al individuele oefensessies doen, deze week wil hij de collectieve trainingen hervatten. In het allerbeste geval speelt hij zondag mee thuis tegen STVV, maar dat wordt dan wel een race tegen de klok om hem klaar te stomen. Anderlecht moet sowieso de voor- en nadelen afwegen. Verkiest het meer kwaliteit in de defensie en neemt het zo een risico op hervallen? Of spaart het Kompany nog en vergeeft het onder meer Cobbaut zijn individuele fout? De beslissing valt wellicht pas eind deze week.