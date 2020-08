Van een geslaagde comeback gesproken: Beerschot pakt meteen de drie punten na zege tegen KV Oostende

Oostende - Een duel tussen potentiële degradatiekandidaten? Dat was er maandagavond amper aan te merken. Het vernieuwde KV Oostende charmeerde, maar een blunderende Hubert toonde hij nog steeds geen baken van zekerheid is. Promovendus Beerschot bleek uiteindelijk de meest uitgekookte ploeg en pronkt met de eerste zege in eerste sinds het faillissement in 2013: 1-2.

Was het de ondergaande zon? Of had hij last van de hitte? Na amper 56 seconden kreeg Hubert zijn eerste appelflauwte als doelman van KV Oostende. Bij een terugspeelbal deed de Luikenaar secondenlang... niets, om de bal dan doodleuk in te leveren bij Pietermaat. Die liet Noubissi binnentikken. Ere wie ere toekomt: Hubert maakte daarna ook nog enkele ballen gepast onschadelijk. Maar KVO begon dus met een achterstand aan het seizoen, en dat terwijl die eerste match zo belangrijk was om vertrouwen te winnen bij het grote voetbalpubliek. Dubbel jammer was dat Oostende daarna toonde dat het echt niet stilgezeten heeft tijdens de voorbereiding.

Al die nieuwe jonge gasten van die onbekende coach Alexander Blessin voetbalden bij momenten aardig en direct naar voor, en met Gueye werd voorin een potentiële smaakmaker gehaald. De boomlange Senegalees toonde zich doelgericht, een tikkeltje opportunistisch en een nuttig aanspeelpunt. Zijn spitsmaatje Kvasina kreeg enkele kleine kansjes, maar was minder met de voeten. Eigenlijk had KVO voor de rust een doelpuntje verdiend, maar tegelijkertijd bleef het opletten voor de dreiging van Beerschot. Want ook de Antwerpenaars speelden hun wedstrijd: we hebben al véél slechtere ploegen in 1A gezien. De promovendus straalde een soort maturiteit uit dat bij Oostende een beetje gemist werd.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Koude douche

“Ervaring? Niet belangrijk”, zei Blessin daar vorige week nog over. Gelijk had hij, want de Duitser kreeg zijn ploeg na bijna 7 weken al aardig aan het voetballen. Na de rust drukte Oostende Beerschot bij momenten tegen het eigen doel, al kreeg Noubissi eerst nog alleen op Hubert een uitgelezen kans op de 0-2. Iets na het uur kreeg KVO dan toch waar het voor gewerkt had: de 1-1. Hjulsager zwiepte prima voor doel, een goed ingelopen Vandendriessche kopte van dichtbij via de paal binnen.

In het vierde kwartier zag je dat de counterpressing van KVO fysiek enorm veel vergt, waardoor de drang naar voor wat verdween. Het was het moment waarop Beerschot de kustjongens ijskoud pakte. Een vrije trap vanop links werd rustig binnengewerkt door Nousbissi, waardoor Oostende tijdens het slotkwartier nog naar een gelijkmaker moest zoeken. Onder impuls van een sterke Bataille vond het de tweede adem en mogelijkheden, maar McGeehan en Hjulsager konden hun schoten niet kadreren.

Beerschot bleek de meest uitgekookte ploeg en pakte zijn eerste zege op het hoogste niveau sinds 2013. Voor Oostende, dat onder Blessin éindelijk opnieuw voetbal speelt, is de moeilijke trip naar Charleroi nu al een belangrijke.