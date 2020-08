OH Leuven pakt een punt tegen Eupen bij terugkeer op het hoogste niveau

OH Leuven is aan zijn 1A-campagne begonnen met een puntje tegen Eupen. In een partij aan Den Dreef die bol stond van de stevige duels, maar arm was aan kansen, werd het 1-1. Kotysch bracht de Leuvenaars kort na de rust op voorsprong, Nuhu maakte middenin de tweede helft gelijk.

Het ging er in de openingsfase allemaal wat hoekig en gespannen aan toe, maar Eupen nam wel lichtjes de bovenhand. De bezoekers kregen een eerste kansje toen OHL slecht wegwerkte achterin en Amat kon aanleggen. Zijn schot vormde geen probleem voor doelman Keet. Even later volgde een tweede mogelijkheid toen Heris voorbracht lag over de grond, maar niemand bij Eupen stond klaar op de juiste plaats.

Bij Leuven liep het behoorlijk stroef, de mannen van Marc Brys waren zichtbaar zoekende. Op een eerste minikansje was het wachten tot op het halfuur, toen Duplus een opening kreeg en op het been van Eupen-goalie De Wolf knalde. Daarna was het opnieuw aan de Oostkantonners. Cools legde aan van ver, Keet moest in de rechterhoek duiken om de 0-1 te voorkomen. Nuhu miste niet veel later een reuzekans om Eupen op voorsprong te brengen. Hij kreeg alle ruimte van de wereld, maar besloot pal op Keet.

Zware pech voor OHL net voor de rust. In één en dezelfde fase vielen Tshimanga en Maertens geblesseerd uit, Raemaekers en Van Hyfte namen hun plaats in. Musona probeerde het voor de pauze nog met een afstandsschot, maar dat zeilde hoog over.

Ook na rust nam Eupen het commando meteen weer in handen. Leuke dribbel van Ndri, gevolgd door een matig schot dat over doel zweefde. De bedrijvigste man bij de bezoekers was Peeters, en die ging na tien minuten in de tweede helft op wandel. Zijn actie was goed, zijn schot weinig gevaarlijk.

Foto: Photo News

Volleerde spits

Tegen de gang van het spel in kwam OHL op voorsprong. Mercier etaleerde zijn klasse met een afgemeten lange bal op Kotysch. De Duitse centrale verdediger trapte knap overhoeks binnen, als een volleerde spits. Het eerste doelpunt in 1A na vier jaar in het vagevuur van 1B was een feit voor de Leuvenaars. De Panda’s leken daarna wat te willen overhaasten in hun zoektocht naar de gelijkmaker. Nuhu rukte op, maar zijn schot was geforceerd en ging huizenhoog over.

Twintig minuten voor tijd lag slecht wegwerken van Kotysch aan de basis van het uitvegen van zijn openingstreffer. Hij duwde de bal knullig in de voeten van Nuhu, die de verdiende gelijkmaker over de grond tegen de netten schoof. Het scheelde niet heel veel of het stond even later al 1-2. Peeters schilderde een vrije trap op het hoofd van Ndri, die net over kopte.

Ook voor zijn derde wissel had OHL-trainer Marc Brys weinig keuze, want alweer viel een van zijn mannen geblesseerd uit. De derde al. Schuermans ging tegen de grond – zijn pijnkreten gingen door merg en been. Ngawa nam zijn plaats in. Eupen ging nog op zoek naar de drie punten, maar kon het door blessures verzwakte OHL niet meer uit verband spelen.