Waarom op sociale media zoveel oranje kruisen met ‘Sound of silence’ te zien zijn

Er was maandag bijna niet naast te kijken. De eventsector lanceerde om vijf over twaalf de socialemediacampagne #soundofsilence (of #sos), om nog maar eens aan de alarmbel te trekken. Duizenden profiel- en omslagfoto’s – ook van bekende artiesten – werden aangepast, Instagramposts werden gedeeld en tweets werden geliket. Allemaal gekenmerkt door een oranje kruis.

Met de actie wil de sector opnieuw de aandacht vestigen op hun noodkreet. “Er zijn meer dan 80.000 mensen actief in de eventsector. Pre-corona werden jaarlijks meer dan 70.000 evenementen georganiseerd in België. Met deze actie willen we als sector onze onmacht duidelijk maken”, klinkt het. “Coronaproof events zijn mogelijk. De sector heeft zich heel goed georganiseerd en voorbereid om begin juli toch aan de slag te kunnen. Maar na maanden onzekerheid, zeker nu verschillende andere sectoren weer aan de slag zijn, is de maat vol. Nog altijd is er geen duidelijkheid van hogerhand. Zo gaat expertise verloren, bedrijven gaan over de kop en de sector stevent af op een stille dood.”

De organisatie waarschuwt dat als er geen antwoord komt van hogerhand, er opnieuw acties zullen volgen.