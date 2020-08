Dinsdag vindt overleg met gouverneur en burgemeesters over kusttreinen plaats

Anne Martens, de waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen, heeft dinsdagochtend een overleg gepland met de kustburgemeesters met een station op hun grondgebied en de kabinetschef van federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Daar moet een oplossing uit de bus komen voor de overvolle treinen die in het weekend naar zee rijden.

Martens trok dit weekend aan de alarmbel. Ze kreeg berichten van treinen die tot 120 procent van hun capaciteit gevuld waren. Onverantwoord in tijden van corona, zeker als je weet dat de GEES, de expertengroep die de exitstrategie moest uittekenen, pleitte voor maximaal 70 procent capaciteit. Gouverneur Carl Decaluwé had het probleem al aangekaart in juni, maar toen is er geen oplossing uit de bus gekomen.

Minister Bellot zelf wees dit weekend op de verantwoordelijkheid van de kustburgemeesters zelf om alles in goede banen te leiden. Het vele volk aan zee wordt gezien als een van de oorzaken van de grote vechtpartij in Blankenberge. Toen kreeg de politie het aan de stok met opgehitste Brusselse jongeren. Over de ordehandhaving zelf buigt de commissie Binnenlandse Zaken zich dinsdagochtend.