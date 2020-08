Medard (79) lag 125 dagen in het ziekenhuis na coronabesmetting, maar is nu eindelijk thuis: “Het leven is de moeite om voor te vechten”

Wortegem-Petegem -

125 dagen, bijna sinds het begin van de lockdown. Zo lang lag Medard Lammertyn (79) uit Wortegem-Petegem in het ziekenhuis nadat hij besmet raakte met het coronavirus. Zijn leven hing weken aan een stuk aan een zijden draadje. Maar na zijn coma en de kunstmatige beademing geniet hij vandaag op zijn boerderij opnieuw van de buitenlucht. “Twee uurtjes revalideren per dag, dat was te weinig voor me. Ik wilde snel naar huis.”