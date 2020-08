Nigeriaanse zanger (22) krijgt doodstraf voor belediging van profeet Mohammed

Een islamitische rechtbank in Nigeria heeft een 22-jarige zanger maandag achter gesloten deuren tot de strop veroordeeld voor belediging van de moslimprofeet Mohammed in een liedje dat hij via Whatsapp had verspreid. Na de publicatie van het liedje in maart staken boze demonstranten het huis van Yahaya Aminu Sharif in brand en eisten zijn vervolging, waarna hij werd aangehouden.