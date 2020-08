Thomas Meunier over de beruchte feestjes bij PSG: “Als je dat vergelijkt met die van Club Brugge...”

Thomas Meunier bereidt zich in Zwitserland momenteel voor op zijn eerste seizoen met Borussia Dortmund. Voor hij op trainingskamp vertrok, maakte de Rode Duivel nog even tijd voor een interview met de RTBF. Daarin haalde hij uit naar zijn ex-club PSG, maar had Meunier het ook over de beruchte feestjes bij de Franse landskampioen.

“PSG wilde gewoon niet dat ik bleef, besef ik nu als ik erop terugkijk”, zei Meunier over zijn langgerekt vertrek uit Frankrijk. “Vervolgens kreeg ik een telefoontje dat ik niet meer moest komen opdagen bij de club. Wat mijn manager te weten kwam via een e-mail. Nogal laf. Ik ben altijd correct geweest met de club en plots was ik de schuldige. Werd ik behandeld als iemand met de pest.”

Maar niet alles bij de Franse landskampioen was kommer en kwel. Meunier won er tenslotte drie titels, drie ligabekers, twee bekers en vier supercups. En hij maakte er geweldige feestjes mee.

“Die verjaardagsfeestjes… Dat was iets ongelooflijks. Ongelofelijk!”, aldus de Rode Duivel. “Bij Club Brugge gingen we op café en speelden we darts of pool tot 6u00 in de ochtend. Bij PSG is het overdaad! Maar weet je, dat weerspiegelt de club. Er werd een paleis afgehuurd, waar een feestje gehouden werd met honderden mensen. Je kon zien dat PSG-spelers veel meer zijn dan voetballers, het zijn sterren. Dat vind ik gek.”

Begin dit jaar kwam de grootste ster van allemaal, Neymar, nog maar eens onder vuur na een groots feest in de Parijse nachtclub Yoyo. Daarbij kwamen alle gasten in het wit. “Dit zijn afleidingen die ons het imago geven dat we er niet serieus mee bezig zijn”, zei trainer Thomas Tüchel daarover.

“Beetje dikke nek”

Meunier verdedigde zijn Braziliaanse ex-ploegmaat ooit eens toen er kritiek kwam op een feestje van Neymar in de aanloop naar een bekerwedstrijd. “Welke polemiek? Hij moet zijn verjaardag toch niet twee weken later vieren? Het ligt hem na aan het hart om zijn ploegmaats, zijn jeugdvrienden en familie uit te nodigen. Dat betekent ook niet dat je tot zes uur ’s ochtends moet blijven op het feestje. Iedereen is volwassen genoeg en voor mij is er is er helemaal geen probleem”, aldus de Belg.

De Rode Duivel kan een goed feestje dan ook wel smaken. “Het is geweldig omdat het de groepssfeer bevordert, wat je ook nodig hebt als ploeg. Maar bij PSG worden die dingen niet georganiseerd zoals in een kleine stad, het gebeurt op zijn Parisiens. Ik heb daar wel wat dingen ontdekt, enfin ik kon het allemaal wel waarderen. Spijtig genoeg kon ik niet bij alle feestjes aanwezig zijn. Maar ik amuseerde mij enorm bij elk feestje waar ik wel was. Het was ook nieuw voor mij om deze wereld te ontdekken. Het is allemaal een beetje ‘dikke nek’, snap je? Zo van: heb je me gezien? Maar dat hoort er nu eenmaal bij daar.”