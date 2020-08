Luc Nilis praatte met Club Brugge, maar gaat aan de slag in Turkije

Luc Nilis (53) heeft een nieuwe job. De gewezen spits trekt als assistent van de Turks-Belgische coach Fuat Capa naar het Turkse Ankaragucu. Nilis wordt er T2 en spitsentrainer.

Na zijn vertrek bij VVV Venlo had de Limburger nochtans gehoopt op een job in België. “Het meest concreet was Club Brugge”, aldus Nilis. “Ik sprak met Vincent Mannaert en hij legde mijn kandidatuur voor aan Philippe Clement, maar hij antwoordde dat de staf al vol zat. Geen probleem. Brugge heeft correct gehandeld. Ik ben wel ontgoocheld in Anderlecht. Op 1 juli kreeg ik telefoon van Wouter Vandenhaute en de CEO zou mij terugbellen. We zijn nu half augustus en ik wacht nog altijd op dat telefoontje. Dat betreur ik. RC Genk was er ook heel even, maar dat werd niet concreet.”

En dus trekt Nilis naar Ankara om Ankaragucu in eerste klasse te houden. In het verleden werkte hij al samen met Fuat Capa bij Heusden-Zolder, Kasimpasa en Genclerbirligi. “Fuat is ondertussen een vriend. Ik ken zijn manier van werken en hij speelt mijn kwaliteiten uit. Fuat hield woord toen hij zei dat hij aan mij zou denken.”