Schietpartij aan Witte Huis: Trump onderbreekt abrupt persconferentie

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandagavond plaatselijke tijd zijn dagelijkse coronabriefing in het Witte Huis moeten onderbreken omdat zich buiten een schietpartij voordeed. De Secret Service schoot een verdachte neer.

Al na enkele minuten verliet Trump de persconferentie, nadat een medewerker hem iets in het oor fluisterde. Zonder een verklaring te geven, stapte hij naar buiten.

Zo’n 8 minuten later keerde de president terug en deelde hij mee dat zich een schietpartij had voorgedaan net buiten de omheining van het Witte Huis, dicht bij de perszaal. Zijn medewerker had hem daarom gevraagd even mee te komen, waarna hij in het Oval Office wachtte tot de veiligheid weer gegarandeerd was.

Volgens Trump waren de geloste schoten van de geheime dienst, die een gewapende verdachte neerschoot. Die is naar het ziekenhuis overgebracht. Niemand anders zou gewond geraakt zijn.

