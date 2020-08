OHL verliest vier spelers in match tegen Eupen, vrees voor zware blessure Schuermans: “Catastrofe”

Oud-Heverlee Leuven heeft in zijn eerste match in 1A tegen Eupen als gevolg van kwetsuren meteen vier basisspelers verloren. Vooral verdediger Kenneth Schuermans, die in het midden van de tweede helft uitviel met een achillespeesblessure, wacht een lange revalidatie. Tijdens de persconferentie na de match maakte een teneergeslagen OHL-trainer Marc Brys gewag dat Schuermans mogelijk een jaar uit is.

Op het einde van de eerste helft van de match OHL-Eupen, die eindigde op 1-1, vielen kort na mekaar Mathieu Martens en Derrick Tshimanga uit. Martens had last van de adductoren en Tshimanga van de hamstrings. Tegen het einde van de match liep ook kapitein Frédéric Duplus een knieblessure op. Uit de medische onderzoeken moet de komende dagen blijken hoelang de gekwetste spelers out zullen zijn.

Trainer Marc Brys bestempelde het uitvallen van de vier basisspelers als “een catastrofe” voor OHL. Hij zei anderzijds wel te verwachten dat door het uitvallen van het viertal de actuele contractbesprekingen die OHL voert met nieuwe spelers mogelijk sneller zullen kunnen afgerond worden. Komende zaterdagnamiddag om 16u30 moet OHL al terug aan de bak in een uitmatch tegen Genk.