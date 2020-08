Gasexplosie bij Luikse voetbalclub Horion-Hozémont, voorzitter zwaar verbrand

De voorzitter van de voetbalclub Horion-Hozémont, in de provincie Luik, is maandagavond zwaar verbrand geraakt bij een gasexplosie in de club. Volgens het parket is de man niet in levensgevaar.

Rond 18 uur werd de brandweer van Luik opgeroepen voor een gasontploffing in de bar van een voetbalclub in Horion-Hozémont, in de gemeente Grâce-Hollogne.

De voorzitter van de club had gas geroken en was naar de bar gelopen. Eenmaal binnen ontstond er een explosie. De man werd door de ontploffing weggeblazen maar slaagde erin om naar buiten te geraken. Hij raakte echter ernstig verbrand in het gezicht en aan zijn armen en benen. De voorzitter werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens het parket was de oorzaak van de explosie accidenteel. Er werd een onderzoek ingesteld en een expert is ter plaatse gegaan.