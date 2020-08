Pompeo vrijgepleit in zaak rond wapenverkoop aan Saudi-Arabië

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo is in de zaak rond de betwiste wapenverkoop aan Saudi-Arabië vrijgepleit. Dat heeft een hoge ambtenaar van het State Department maandag gezegd, hoewel het rapport over het interne onderzoek nog niet werd gepubliceerd.

De conclusie van het rapport van de inspecteur-generaal luidt dat het ministerie “de wet volledig heeft gerespecteerd en dat geen fouten werden gevonden in de wijze waarop de administratie de in de wet voorziene noodprocedure heeft aangewend”, aldus dezelfde bron die anoniem wenst te blijven. Ook wordt er in het rapport op gewezen dat vijf van de laatste zeven Amerikaanse presidenten eveneens gebruikmaakten van de bewuste procedure. De ambtenaar zei er niet bij wanneer het rapport gepubliceerd zou worden.

Na moord op Khashoggi

Enkele maanden geleden werd inspecteur-generaal Steve Linick, die het onderzoek startte, nog ontslagen op vraag van Pompeo.

Pompeo werd beschuldigd van machtsmisbruik nadat hij in mei 2019 zijn toevlucht nam tot een obscure noodprocedure om, ondanks tegenkanting van het Amerikaanse Congres, voor 8,1 miljard dollar aan wapens te verkopen aan Saudi-Arabië en andere Arabische bondgenoten. Het Congres had de verkoop geblokkeerd uit protest tegen de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi enkele maanden eerder. De moord op de in de VS werkzame Khashoggi wordt door de Amerikaanse inlichtingendiensten toegeschreven aan de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman.