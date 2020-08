Politie rijdt Belgische wagen klem in Breda

In de Nederlandse stad Breda heeft de politie maandagavond een Belgische wagen klemgereden, na een achtervolging die was ingezet vanuit België. Dat melden enkele Nederlandse media. Zeker één persoon werd opgepakt.

De Belgische politie heeft bij de achtervolging de hulp gekregen van Nederlandse agenten. De wagen met Belgische nummerplaat kon uiteindelijk worden klemgereden in Breda, een kleine tien kilometer voorbij de grens.

Volgens het Algemeen Dagblad werden twee personen opgepakt. Omroep Brabant heeft het over één gearresteerde persoon en één iemand die voortvluchtig is.

Waarom de wagen achtervolgd werd, is nog onduidelijk. Getuigen melden aan de Nederlandse media dat er verschillende grote tassen in de koffer van de auto lagen, maar de inhoud daarvan is niet bekend.