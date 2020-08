Taiwan schreeuwt noodkreet: “China kan van ons volgende Hongkong maken”

De Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu waarschuwt de VS voor de toenemende druk van China. Het leven in Taiwan is steeds moeilijker “nu China Taiwan onder druk blijft zetten om zijn politieke voorwaarden te aanvaarden, voorwaarden die van Taiwan de volgende Hongkong zullen maken”, aldus Wu aan de Amerikaanse minister van Volksgezondheid, Alex Azar, die op bezoek is in het land.

China ligt internationaal onder vuur voor de nieuwe veiligheidswet die in Hongkong is opgelegd. Die wet wordt beschouwd als het einde van het akkoord dat Hongkong extra vrijheden gaf tot 2047 en onderdeel is van de voorwaarden waaronder Groot-Brittannië de kolonie in 1997 aan China teruggaf.

Het bezoek van Azar ligt zeer gevoelig bij China, dat Taiwan beschouwt als een afvallige provincie. De Taiwanese minister drukte de waardering uit voor de Amerikaanse steun in de strijd voor de “internationale ruimte” van Taiwan, zoals publieke oproepen voor een lidmaatschap van Taiwan bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). “Dit gaat niet enkel om de status van Taiwan, maar over het in stand houden van de democratie tegenover autoritaire agressie”, aldus Wu.

Azar prees de persvrijheid in Taiwan, de reactie van het land op COVID-19 en de hulp die het land aan anderen bood door maskers en medische bijstand aan te bieden. Taiwan telt slechts 480 besmettingen met het virus en zeven overlijdens die aan het coronavirus zijn gerelateerd. Het land heeft 23,8 miljoen inwoners.