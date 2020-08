Twaalf dagen geleden zat Waasland-Beveren nog in 1B, maar nu staat het op kop van 1A. Wie had dát gedacht? Daan Heymans (21), de onbekende matchwinnaar en topschutter, misschien?

1-3 in Kortrijk. Proficiat.

“Dank u. Het is blijkbaar de eerste keer dat Waasland-Beveren op de openingsspeeldag wint. En ik denk dat niemand het had verwacht. Journalisten, analisten... iedereen had negatief ...