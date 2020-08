Vermeende Vlaamse dochter van Spaanse koning Juan Carlos: “Zijn val doet me veel pijn”

Dat de Spaanse koning Juan Carlos in ballingschap moet gaan na een omkoopschandaal, doet Ingrid Sartiau naar eigen zeggen “veel pijn”. De vrouw, die beweert de dochter van Juan Carlos te zijn en al jaren een juridische strijd om erkenning voert, vindt de straf voor de ex-koning te hard. “Hij heeft ook veel goede dingen gedaan”, zegt ze in Story.

Juan Carlos verliet Spanje vorige maandag, om zijn zoon en opvolger Felipe de schande te besparen om zijn eigen vader het land uit te moeten zetten. De positie van de voormalige Spaanse koning was onhoudbaar geworden, nadat hij beschuldigd werd van corruptie. Hij zou dezer dagen in Portugal, de Dominicaanse Republiek of Abu Dhabi verblijven, al bestaat daar geen duidelijkheid over.

LEES OOK. De val van Don Juan: hoe een op geld beluste minnares de ex-koning van Spanje fataal wordt (+)

Een pijnlijk einde, dat vindt ook Ingrid Sartiau. De Oost-Vlaamse kreeg in 2012 van haar moeder te horen kreeg dat ze de dochter van Juan Carlos is, ook al ontkent de koning dat. Sindsdien voert ze een verbeten strijd om erkenning. Maar toch doet zijn gedwongen vertrek haar “heel veel pijn”, vertelt ze in Story. “Ballingschap betekent dat je nooit meer terug in je land komt. Dat is enorm. Hij heeft ook heel veel goede dingen gedaan.” Nadat hij in 1975 – na veertig jaar fascistische dictatuur onder Franco – de troon besteeg, vormde Juan Carlos Spanje om tot een democratie. “Wat hij gedaan heeft kan niet, en er moet zeker en vast een boete zijn, maar ballingschap vind ik heel zwaar”, aldus Sartiau.