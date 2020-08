Apple-baas Tim Cook nu ook officieel miljardair

Tim Cook, CEO van de Amerikaanse technologiereus Apple, is nu ook officieel miljardair. Met dank aan de uit de pan swingende aandelenprijzen van zijn bedrijf.

Het marktaandeel van Apple groeit al langere tijd, met sterke bedrijfsresultaten en stijgende aandelenprijzen tot gevolg. Dat is geen slecht nieuws voor Cook, die als CEO niet alleen 106,5 miljoen euro loon opstreek in 2019, maar intussen ook eigenaar is van 847.969 aandelen van Apple. Alles samen genoeg om zijn persoonlijke fortuin boven het miljard dollar te tillen.

Om Mark Zuckerberg of Jeff Bezos te bedreigen zal Cook nog wel uit zijn pijp moeten komen: de fortuinen van de Facebook-eigenaar en de Amazon-eigenaar staan momenteel respectievelijk op 100 miljard dollar en 190 miljard dollar...