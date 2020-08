Vrouw komt om bij brand in chalet in Couvin

Een vrouw is in de nacht van maandag op dinsdag om het leven gekomen in een brand die haar chalet in het Naamse Couvin heeft verwoest. Dat meldt het parket van Namen.

De vrouw, een zeventiger, woonde alleen. “Ze was relatief afhankelijk en ontving regelmatig verzorging. Daarom wisten we dat het met haar goed ging maandagavond. Helaas was het al te laat toen men heeft opgemerkt dat haar chalet in brand stond”, aldus het parket.

De oorzaak van de brand is nog niet gekend. Mogelijk heeft nachtelijk onweer een rol gespeeld, maar dat moet worden gecontroleerd.