Australische deelstaat sluit grenzen voor minstens 18 maanden (!) voor andere Australiërs

De Australische deelstaat Northern Territory neemt drastische stappen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan: de grenzen van het gebied gaan voor minstens 18 maanden dicht voor Australiërs uit meer door het virus getroffen deelstaten.

Australië kampt momenteel met een tweede golf van het coronavirus, met name in de zuidoostelijke steden Melbourne en in mindere mate Sydney. Maar in andere delen van het land is de pandemie zo goed als verdwenen. Daarom besliste premier Scott Morrison eerder al om reizen tussen verschillende deelstaten tot Kerstmis te beperken. Maar voor sommige deelstaten gaat die beslissing niet ver genoeg. Zo sloot Queensland haar grenzen vorige week al voor inwoners van Victoria (Melbourne) en New South Wales (Sydney).

Nu beslist ook het dunbevolkte Northern Territory, dat al sinds mei coronavrij is, om haar grenzen 18 maanden lang te sluiten voor bezoekers uit corona-hotspots. “En dat is een conservatieve schatting”, klonk het nog. Mensen uit die gebieden kunnen nog wel naar het Northern Territory komen, maar moeten dan eerst (op eigen kosten) 14 dagen lang op quarantaine in hotel.

In New South Wales werden dinsdag 22 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld, het hoogste aantal in maanden. En in Victoria ging het zelfs om 331 nieuwe gevallen en 19 doden.