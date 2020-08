Benzine tanken wordt woensdag iets duurder. Dat meldt de FOD Economie dinsdag.

Voor benzine 95 (E10) stijgt de maximumprijs met 3 eurocent per liter, tot 1,39 euro per liter. Voor benzine 98 (E5) is er een toename met 1,9 eurocent tot 1,445 euro per liter.

De prijsstijgingen zijn een gevolg van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten.