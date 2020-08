Politievakbonden eisen harde aanpak tegen “uitschot van Brussel”: “Men moet het zonlicht niet ontkennen”

Brussel / Blankenberge - Politievakbonden VSOA en NSPV stellen voor om de veiligheidsaanpak van festivals toe te passen aan de kust. “Op een festival is het niet normaal dat je binnenkomt met een frigobox vol sterkedrank en een beatbox. Dat zou aan het strand ook zo moeten zijn”, zegt ondervoorzitter Vincent Houssin van VSOA.

Het zit de vakbonden hoog. Ze eisen een harde aanpak van “het uitschot van Brussel” dat amok komt maken aan de kust en op andere plaatsen. De relschoppers vielen afgelopen weekend in Blankenberge ook de politie aan. “De achterban is heel boos over de gang van zaken. Geweld tegen de politie moet eindelijk eens worden aangepakt”, zegt Carlo Medo van NSPV.

Bijkomende maatregelen

Er vindt dinsdag nieuw overleg op hoog niveau plaats over de drukte aan de kust, en ook de commissie Binnenlandse Zaken in de Kamer komt bijeen. Houssin hoopt dat er alvast bestuurlijke maatregelen komen, specifiek gericht op de relschoppers. Dat begint met controles in de stations.µ

“Sommigen noemen dat etnische profilering, maar de realiteit is dat men er de amokmakers uitpikt, of diegenen die gekend zijn bij de politie en in grote groepen aankomen. Toevallig zijn dat gasten uit het Brusselse. Men moet het zonlicht niet ontkennen, de politie is daarvoor opgeleid en weet welke types men zoekt. Het is profileren op afwijkend gedrag.”

Festivalaanpak

De festivalaanpak kan ook werken aan de kust, menen de vakbonden. Op een festival kom je volgens Houssin niet binnen met sterkedrank, drugs of een beatbox. “Daar vindt men dat normaal en gaat men de politie niet betichten van etnische profilering of vrijheidsbeperkingen”, zegt hij.

Medo voegt er een aanmeldingssysteem aan toe voor wie naar de kust wil. “Dan krijg je een soort van papier mee”, luidt het. Dat kan dan gecontroleerd worden. “Dat lijkt mij een evidentie in deze periode”, vindt Medo, die verwijst naar het verplichte formulier dat werd ingevoerd voor wie naar België wil reizen.

Al ingrijpen in Brussel

Maar beter nog zou het zijn als probleemjongeren al gestopt worden in Brussel. “Maar dan moet de Brusselse overheid meewerken. Het valt me op dat het daar erg stil blijft”, dixit Houssin. “Als er hooligans uit Antwerpen in Brussel waren, waren zij nochtans de eersten om zich te laten horen.”

Hij eist een actieplan voor Brussel en andere grootsteden. “Niet lang geleden waren er rellen in Anderlecht. Men heeft toen zware versterking beloofd, maar die capaciteit is er niet. Waar staat men met het plan om Anderlecht op te kuisen? Nergens.” Het parket van West-Vlaanderen is op dat vlak een voorbeeld, meent Houssin. Drie jongeren werden inmiddels aangehouden op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen en gewapende weerspannigheid.

Geweld tegen politie

Medo en Houssin willen dat geweld tegen de politie hard wordt aangepakt. “Van de beloofde nultolerantie komt niets in huis. Meer dan 30 procent van de zaken van slagen en verwondingen tegen de hulpdiensten wordt geseponeerd. Minder dan 50 procent wordt ervoor veroordeeld. Dat men dat eens meeneemt in de commissie en die beloofde nultolerantie uitvoert”, aldus Houssin.