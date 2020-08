Poetin: “Rusland heeft vaccin tegen corona-virus, mijn dochter heeft het zelfs al gekregen”

Het Russische ministerie voor Volksgezondheid heeft dinsdag een vaccin tegen het coronavirus goedgekeurd, het eerste ter wereld. Dat meldt Russia Today.

“Voor zover ik weet, is vanochtend voor het eerst wereldwijd een vaccin tegen het coronavirus geregistreerd”, zo deelde president Vladimir Poetin dinsdag mee voor de start van een videoconferentie met zijn regering. Het vaccin werd ontwikkeld door het Gamaleya Instituut in Moskou, en zou bij klinische tests “effectief en veilig” gebleken zijn. Poetin hoopt naar eigen zeggen nu snel te beginnen met de massaproductie. De bedoeling is om het eerst toe te dienen aan leraars en personeel in de gezondheidssector.

Nog volgens Poetin heeft zijn eigen dochter het vaccin zelfs al ingespoten gekregen. “Ze had een lichte verhoging in haar lichaamstemperatuur na de toediening van het vaccin”, aldus Poetin, “maar die verdween snel weer. Ze voelt zich goed en ze heeft een hoog aantal antilichamen. Ik weet dat het behoorlijk effectief werkt en voor een duurzame immuniteit zorgt. En, ik herhaal het, het vaccin heeft alle nodige onderzoeken doorstaan.”

Volgens het ministerie van Volksgezondheid hebben al verschillende andere landen interesse getoond in het vaccin.