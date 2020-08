Bart De Wever feliciteert bekerwinnaar Antwerp in bijna lege Bosuil: “De ploeg die de beker toont aan de bevolking: zo zou het moeten”

De bedoeling was om met duizenden Antwerp-fans te vieren aan het stadhuis, maar dat kan pas (veel) later. Ter vervanging kwam Antwerps burgemeester dinsdagochtend naar de Bosuil om Paul Gheysens, bestuur, staf en spelers te feliciteren met hun bekerwinst. “Ik doe hier mijn hoed voor af.”

De Wever nam plaats in een lounge op de grasmat, met aan zijn ene kant voorzitter Gheysens en diens echtgenote Ria en aan zijn andere kant Ivan Leko en de leden van de spelersraad: aanvoerder Faris Haroun, Ritchie De Laet en Lior Refaelov. Hun ploegmaats, allen onthaald door een groepje fans die met hun vlaggen een rode loper vormden, keken toe vanuit de tribune. Ze hoorden het clublied door het stadion galmen – en de geluiden van cirkelzagen even overstemmen – en zagen hoe eerst Gheysens het woord nam.

“We zijn bijzonder trots dat Antwerp voor het eerst in 28 jaar en voor de derde maal de beker heeft veroverd”, zei hij, om er een kleine anekdote bij te vertellen. “In mijn speech stond eerst voor de vierde maal, ik had die voor volgend jaar al meegerekend.”

Gheysens bedankte de fans, wierp een bloemetje naar de coach en zijn spelers en richtte zich vervolgens tot De Wever en de leden van het schepencollege en de gemeenteraad, die ook aanwezig waren. “De Antwerpenaar mag fier zijn. Antwerpen, een stad die zwaar investeert in infrastructuur, in ontsluiting, in de toekomst, met een haven die outstanding is, heeft nu ook op voetbalvlak opnieuw wat het verdient. En dit is geen eindpunt.”

Foto: BELGA

Hij gaf het woord aan de burgemeester, die helaas moest vaststellen dat de viering nog zoveel mooier had kunnen zijn. “De ploeg die de beker toont aan de bevolking: zo zou het moeten”, zei De Wever. Maar hij zag ook wel dat Antwerp er in de gegeven omstandigheden het beste van had gemaakt. Net zoals hij ziet dat Gheysens in amper enkele jaren tijd van de Great Old een topclub heeft gemaakt. “Ik doe mijn hoed af voor Paul Gheysens en zijn familie. Ik had dit nooit voor mogelijk geacht. Wat hier nu gebeurt, had ik me nooit kunnen inbeelden. Ik laat me vertellen dat Antwerp ook de laatste club is die een Europabeker heeft gewonnen, op Wembley. (na een opmerking vanuit de tribune) Klopt dat niet? Oh sorry, de laatste club die de finale van een Europabeker heeft gespeeld. (droog) Dat is ook al knap. Maar deze bekerwinst doet dromen. Laat ploegen als AS Roma maar komen. Dat is ook mooi voor Antwerpen, dat zo weer in de Champions League van de steden meedoet. Met dank aan jullie.”

Foto: BELGA

Foto: BELGA