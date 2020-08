Na de stalinistische verkiezingsoverwinning van Alexander Loekasjenko: hoe ‘de laatste dictator van Europa’ de touwtjes in handen houdt in Wit-Rusland en protest de kop indrukt

Zijn tegenkandidate is gevlucht naar Litouwen, betogers worden met traangas en geweld aangepakt en hij belooft iedereen te vermorzelen die zijn overwinning in vraag stelt. Wat zich sinds de presidentsverkiezingen van zondag in Wit-Rusland afspeelt, bewijst dat de 65-jarige Alexander Loekasjenko er niet aan denkt om de macht af te staan. Meer dan ooit is hij de laatste dictator van Europa.