Leicester-doelman Daniel Iversen dicht bij OHL, ook voormalig Beerschotkeeper is nog optie

OHL staat op het punt om een nieuwe doelman vast te leggen. Het is de komst van Daniel Iversen (23) aan het afronden, die op huurbasis kan overkomen van moederclub Leicester City.

Iversen is een Deense keeper van 1 meter 93 die in 2016 in de jeugd van Leicester belandde. Bij de eerste ploeg stond hij nog niet in doel, want daar is landgenoot Kasper Schmeichel de man. Wel deed hij de voorbije jaren op huurbasis ervaring op. Eerst bij Oldham in de Engelse vierde klasse – met die club stuntte hij in de FA Cup tegen Fulham – en vorig seizoen bij Rotherham United in derde klasse. Nu is hij klaar voor nog een stapje hoger: titularis worden bij een eersteklasser, zij het niet in de Premier League maar in de Jupiler Pro League. Iversen is in België voor de finale gesprekken met OHL en als alles goed gaat, wordt zijn komst dinsdag nog officieel.

Met Rafael Romo (30) kan er ook nog een tweede keeper aan Den Dreef belanden. De Venezolaan, die twee seizoenen geleden nog vast in doel stond bij Beerschot onder huidig OHL-coach Marc Brys, is nu transfervrij. Ook aan zijn dossier wordt nog gewerkt.