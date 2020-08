Dodentol na explosie in Beiroet stijgt tot 165

Een week na de verwoestende ontploffing in de haven van Beiroet is het aantal doden tot 165 gestegen. Een twintigtal mensen worden nog vermist, zo deelde het Libanese ministerie van Gezondheid dinsdag mee. Het aantal gewonden ligt rond de 6.000. De zoekoperatie naar slachtoffers onder het puin van de ramp gaat voort.

Als reactie op de explosie en het gewelddadige protest tegen de regering heeft premier Hassan Diab maandagavond het ontslag van zijn regering ingediend. Veel Libanezen geven zijn regering de schuld van de explosie. Diab zei dat de “chronische corruptie” in Libanon verantwoordelijk was voor de enorme ontploffing.

Volgens Libanese media ligt nu onder meer een “regering van nationale eenheid” op tafel en een “neutrale regering” onafhankelijk van de politiek partijen. Als premier zou onder anderen de jurist en diplomaat Nawaf Salman (66) in aanmerking komen. Hij is rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.