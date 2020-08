Ouders aangeklaagd voor doodslag nadat zoontje (3) in auto bezwijkt aan de hitte

Een man en een vrouw, allebei twintigers, zijn in de Amerikaanse staat Alabama aangeklaagd voor doodslag nadat hun zoontje (3) zondag dood was aangetroffen in hun auto. Hij was om het leven gekomen door de hitte.

Het was een voorbijganger die afgelopen zondag vaststelde hoe een jongetje in een auto zat die in de blakende zon stond in Hodges en niet meer bewoog of reageerde. De lokale politie en ambulanciers werden erbij geroepen, maar alle hulp kwam te laat voor de driejarige. Hij werd ter plaatse dood verklaard.

Zijn ouders, Dakota Heath Fowler (20) en Brandi Michelle Burks (22), zijn aangeklaagd voor doodslag. Nochtans zeggen zij geen schuld te hebben aan het overlijden van hun zoon. Zij beweren dat ze hun zoon het laatst gezien rond middernacht, toen ze hem in bed gestopt hebben. “Toen ze rond 3 uur wakker werden vonden ze hem niet meer. En dan hebben ze hem in de auto zien zitten”, staat in het persbericht van het parket.

De sheriff, Shannon Oliver, zei bij AL.com dat om een ongeval gaat. “Ik denk niet dat er een bedoeling was. Dit gaat om verwaarlozing, waar de jongen jammer genoeg aan overleden is. Dit soort zaken is voor iedereen heel erg.” Op dit moment wordt nog gewacht op de resultaten van de autopsie op het lichaam van de jongen. Elk jaar overlijden wereldwijd tientallen kinderen die door hun ouders te lang in de auto gelaten of zelfs vergeten worden terwijl het enorm warm is.

Fowler en Burks riskeren nu tot 20 jaar gevangenis.