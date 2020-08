Zoek de fout: aannemer neemt het op twee plaatsen niet zo nauw met spellingsregels (en datums)

Gent - De zetduivel heeft in het Gentse opnieuw ongenadig toegeslagen. Dit keer op de ‘Drongsesteenweg’ en de ‘koning Albertlaaan’.

Toegegeven, ook in de artikels in uw favoriete stadskrant sluipt heel af en toe een schrijffout. Onze welgemeende excuses. Maar wat wij hier op de redactie al langer denken, blijkt nu ook te kloppen: niet alleen journalisten zetten al eens een letter verkeerd. Zo zouden sommige aannemers bijvoorbeeld ook mogen investeren in een goede eindredacteur.

Zo heet de straat die naar het station Gent Sint-Pieters leidt niet de ‘koning Albertlaaan’ maar de Koning Albertlaan, met hoofdletter K en slechts twee a’s. En de maand september heeft bovendien maar 30 dagen.

Een paar kilometer verder maken automobilisten dan weer kennis met de ‘Drongsestwg’. Die afkorting voor het lange woord ‘steenweg’ verstaan we, maar ‘Drongse’ moet toch echt wel ‘Drongense’ zijn.