Brussels Gewest is klaar voor invoering mondmaskerverplichting

Brussel - Het Brussels Gewest is klaar om in de komende dagen de mondmaskerverplichting op het hele Brusselse grondgebied uit te rollen. Die verplichting komt er wanneer de kaap van het weekgemiddelde van 50 gevallen per 100.000 inwoners overschreden wordt. Vandaag, dinsdag, ligt dat cijfer op 47,1 gevallen per 100.000 en dus wordt verwacht dat de grens woensdag of donderdag overschreden wordt.

Op de Brusselse gewestelijke veiligheidsraad, waaraan afgelopen vrijdag Brussels minister-president Rudi Vervoort, de negentien Brusselse gemeenten en Hoge Ambtenaar van Hoofdstad-Brussel Viviane Scholliers deelnamen, werd afgesproken om een mondmaskerverplichting in te voeren eenmaal het weekgemiddelde van 50 gevallen per 100.000 inwoners overschreden wordt. “We zijn klaar om de mondmaskerverplichting in te voeren indien we morgen of donderdag boven de kaap van de 50 zitten”, bevestigt Nancy Ngoma, woordvoerster van minister-president Vervoort.

Andere maatregelen lijken niet meteen aan de orde. Al kunnen gemeenten en burgemeesters individueel wel nog beslissen om strenger op te treden. Een avondklok zoals in Antwerpen, was volgens minister-president Vervoort niet wettelijk.

Eenmaal het dragen van een mondmasker verplicht is in het volledige Brusselse Gewest, zullen alle partners op verschillende niveaus communicatiecampagnes opstarten. Het gewest richt zich met haar eigen communicatiecampagne ‘Ik leef anders’ bovendien specifiek tot de doelgroep van de 14- tot 25-jarigen. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voert in samenwerking met de gemeenten verder campagne in tot wel 33 talen rond symptomen en preventieve maatregelen.