Eigenaar Franse speelgoedketen neemt Maxi Toys over

De historische familiale aandeelhouder van de Franse speelgoedgroep King Jouet neemt Maxi Toys over. Daarmee worden 826 van de ruim 1.200 jobs van de Belgische speelgoedketen gered, zo zegt het Franse bedrijf dinsdag. In België sluiten zes winkels.

Het gaat om een overname door de historische aandeelhouder van King Jouet - de familie Gueydon. De merknaam Maxi Toys zal blijven bestaan, het huidige management blijft op post en de keten zal autonoom worden geleid, luidt het.

NEW MT neemt twee derde van de activa van Maxi Toys over. De hoofdzetel blijft in het Henegouwse Houdeng-Goegnies en het depot dat daar gevestigd is, blijft operationeel. Van de Belgische winkels worden er 20 van de 26 overgenomen en in Frankrijk 95 van de 129, net als twee city-winkelpunten. Daardoor worden in België en Frankrijk 826 banen gered. De vier vestigingen in Luxemburg en vijf in Zwitserland worden niet overgenomen.

Het overnamebod werd dinsdag goedgekeurd door de ondernemingsrechtbank in Bergen, aldus King Jouet.