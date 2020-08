Wim De Coninck na uitschuiver van AA Gent: “Laat Kaminski in doel staan, anders roep je onheil over je af”

De Buffalo’s werden de voorbije weken quasi eenstemmig uitgeroepen tot dé grote titelconcurrent van Club Brugge. Maar net als blauw-zwart liepen de Buffalo’s een blauwtje op bezoek bij STVV. Meteen woedt al de discussie over de Gentse doelmannen in volle hevigheid. Schaduwcoach Wim De Coninck mengt zich in het debat.