Vermoedelijke dader van vluchtmisdrijf na ongeval in Balen wordt dinsdag verhoord en voorgeleid

Balen - In Turnhout wordt dinsdag de 25-jarige man verhoord die vermoedelijk achter het stuur zat bij het dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf van zondagavond in Balen. De man kwam zich maandag in gezelschap van een advocaat aanmelden bij de politie, nadat die hem kon identificeren op basis van onder meer achtergebleven brokstukken. Hij zal ook voor de onderzoeksrechter worden geleid.

Het ongeval vond zondag omstreeks 18.15 uur plaats op Breden Els in Balen. Een 31-jarige fietser werd er aangereden door een wagen, raakte daardoor zwaargewond en bezweek even later aan zijn verwondingen. De bestuurder van de wagen reed na de feiten door en kon niet meteen worden gevat.

De lokale politie van de zone Balen-Dessel-Mol startte meteen een onderzoek en kon de bestuurder die vluchtmisdrijf pleegde, diezelfde avond nog identificeren aan de hand van onder meer brokstukken van de wagen die op de plaats van het ongeval achter waren gebleven en getuigenissen van mensen die een beschadigde auto hadden opgemerkt. De speurders konden de man echter niet thuis aantreffen. Hij kwam zich uiteindelijk maandag zelf aanbieden op het politiecommissariaat.

Het Antwerpse parket heeft intussen besloten de man voor te leiden bij de onderzoeksrechter in Turnhout voor feiten van een dodelijk verkeersongeval met vlucht. De onderzoeksrechter zal de man in de loop van de dag verhoren en dan beslissen over zijn aanhouding.