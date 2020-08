Turkije wil gasexploitatie in Middellandse Zee uitbreiden, Griekenland vraagt spoedbijeenkomst EU

Griekenland vraagt dat de Europese Unie met spoed een topbijeenkomst over Turkije houdt, zo heeft het bureau van de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis gemeld. Turkije kondigde dinsdag aan dat het zijn exploratie van aardolie en -gas in een omstreden zone in het oosten van de Middellandse Zee zal uitbreiden.

“Vanaf eind augustus zullen we vergunningen afleveren voor nieuw onderzoek en boringen in nieuwe zones (...) in het oostelijke deel van ons continentaal plat”, zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Cavusoglu, op een persconferentie in Ankara. “We zijn vastbesloten onze belangen te verdedigen”, voegde hij eraan toe.

Griekse reactie

Het bureau van de Griekse premier zei dat “het ministerie van Buitenlandse Zaken een verzoek zal indienen voor een spoedbijeenkomst van de Raad van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie”.

Athene beschuldigde Ankara er maandag van “de vrede te bedreigen” in het oosten van de Middellandse Zee. Het meent dat de aanwezigheid van het Turkse onderzoeksschip Oruç Reis in deze zone “een nieuwe ernstige escalatie” vormt en “de destabiliserende rol” van Turkije aantoont. Griekenland zal zijn “soevereiniteit en soevereine rechten verdedigen”, zei de Griekse minister van Buitenlandse Zaken.

De ontdekking van grote gasvelden de afgelopen jaren in het oosten van de Middellandse Zee heeft de honger van landen als Griekenland, Cyprus, Turkije, Egypte en Israël aangewakkerd. Ankara sloot vorig jaar met Tripoli een omstreden akkoord dat zijn maritieme territorium uitbreidde.