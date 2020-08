Twee mannen opgepakt na achtervolging op E19 tot in Breda, 27 kilo marihuana gevonden

In het Nederlandse Breda zijn maandagavond twee mannen opgepakt na een achtervolging die op de E19 op Belgisch grondgebied begon. Dat zegt de federale politie. De twee reden weg van een controle die de Antwerpse wegpolitie wilde uitvoeren. In Breda stopten ze hun wagen en vluchtten ze nog even te voet verder, maar de politie kon hen alsnog vatten.