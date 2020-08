Thibaut Courtois ziet concurrent Real Madrid verlaten

De Franse doelman Alphonse Areola komt volgend seizoen niet meer uit voor Real Madrid. De Koninklijke bevestigt dinsdag op zijn website dat de huurovereenkomst met PSG is beëindigd.

“De club wil Areola bedanken voor zijn toewijding, professionalisme en voorbeeldig gedrag dit seizoen en wenst hem alle succes in dit nieuwe hoofdstuk”, klinkt het.

De 27-jarige Areola was bij Real invaller voor Thibaut Courtois. Hij kwam in negen wedstrijden in actie, waaronder in vier van La Liga en twee van de Champions League (telkens tegen Club Brugge).