Twee bestelwagens in brand gestoken in Jette

Brussel / Jette -

In de Brusselse gemeente Jette hebben onbekenden in de nacht van maandag op dinsdag twee bestelwagens in brand gestoken. Dat meldt Bruzz en het nieuws wordt bevestigd door de lokale politie Brussel West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek).