Psycholoog Koen Lowet: “Leer bevolking juiste inhoud van begrip bubbel”

“Leer de mensen wat het begrip bubbel precies inhoudt: het beperken van hun sociale contacten.” Dat zegt Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. Lowet reageert daarmee op het standpunt van verschillende virologen in De Standaard van dinsdag die stellen dat de beperking van de bubbel vruchten afwerpt, maar dat de zogeheten ‘losse bubbel’ van vijftien, zoals we die in juli kenden, niet snel terugkomt.

“Dat cijfer van vijftien dat in juli is afgekondigd door de Veiligheidsraad, heeft veel kwaad gedaan”, zegt Koen Lowet. “Eigenlijk betekende dat voor de meeste mensen een vrijgeleide: ‘heb maar contacten als je wil’, en dat zet dan weer de deur open voor een gedrag waarbij het virus volop kan gaan circuleren. Daarmee heeft men de betekenis van de bubbel helemaal weggenomen.”

Lowet pleit ervoor om de burger duidelijk te maken dat een bubbel inhoudt dat men zijn contacten beperkt. Hoeveel er dat dan kunnen zijn? “Dat varieert”, zegt de psycholoog. “Het moet haalbaar zijn om een draagvlak ervoor te kunnen creëren. Die haalbaarheid is voor iedereen verschillend. Voor een samengesteld gezin is een bubbel van vijf al vlug een onhaalbare zaak. Maar als je hen uitlegt, wat het principe van de bubbel (of een kaasstolp, om een andere metafoor te gebruiken) inhoudt en een zekere vrijheid gunt, dan zullen ze eerder geneigd zijn om hun contacten zo beperkt mogelijk te houden. Investeer in het aanleren van het principe door o.a. gebruik te maken van verschillende rolmodellen die representatief zijn voor diverse groepen in onze samenleving, eerder dan te beperken met een vast cijfer.”