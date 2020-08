Een chauffeur van een bestelwagen is dinsdagvoormiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de E411 in het Naamse Wierde. Dat zegt de wegpolitie. Om onbekende reden reed hij in op een vrachtwagen voor hem.

Het ongeval deed zich voor in een werfzone in de richting van Brussel en leidde tot grote vertragingen. Rond 14.00 uur was de weg vrijgemaakt.