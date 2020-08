OH Leuven huurt Thibault Vlietinck van Club Brugge

Oud-Heverlee Leuven heeft een akkoord om Thibault Vlietinck (22) te huren van Club Brugge. De rechterflankspeler zet allicht woensdag zijn handtekening en kan zaterdag debuteren in Genk.

Thibault Vlietinck was in het seizoen 2018-2019 een van de aangename ontdekkingen in de Champions League-campagne van Club. Trainer Ivan Leko liet hem starten in Dortmund waar hij vriend en vijand verbaasde met zijn rushes op de rechterflank. Enkele scouts uit de Bundesliga zaten op zijn spoor.

Vorig seizoen werd het echter stil(ler) rond Vlietinck. Trainer Philippe Clement drong erop aan dat hij bij de kern bleef, maar in alle competities samen deed hij slechts in zeven wedstrijden mee. Deze zomer kreeg Vlietinck te horen dat hij niet meer in de onmiddellijke toekomstplannen van Club paste. Hij trainde al een paar weken apart van de kern, in afwachting van een vertrek.

Oud-Heverlee Leuven bereikte met Club Brugge een akkoord over een huursom en is er ook uit met de speler. Woensdag zou de overgang gefinaliseerd worden.

De Leuvenaars weten nog maar anderhalve week dat ze dit seizoen in 1A spelen en hebben versterking nodig in alle linies. Maandagavond tegen Eupen vielen vier spelers geblesseerd uit, onder wie smaakmaker Mathieu Maertens. Zaterdag kan Thibault Vlietinck meteen zijn debuut vieren op het veld van Racing Genk.