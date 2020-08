Rusland stelt talrijke cyberaanvallen uit Duitsland aan de kaak

Rusland heeft dit en vorig jaar talrijke cyberaanvallen op Russische overheidsdiensten en organisaties vastgesteld die uit Duitsland kwamen, zo heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov dinsdag gezegd na gesprekken met zijn Duitse ambtgenoot Heiko Maas in Moskou.

“We hebben onze bezorgdheid aan de Duitse zijde geuit over de toestand in onze samenwerking op het vlak van cyberveiligheid”, zei Lavrov. In de periode januari-mei van dit jaar werden volgens de minister 75 aanvallen door hackers uit Duitsland ontdekt, onder meer op ruim 50 Russische regeringsdiensten.

Verwijten

“Alle 75 gevallen werden aan de betrokken Duitse autoriteiten gemeld. Slechts in zeven gevallen ontving Rusland een reactie, dat geen antwoord gaf op de gestelde vragen”, aldus Lavrov.

Hij reageerde daarmee op Duitse verwijten dat Rusland niet meewerkt aan de opheldering van een Russische cyberaanval op het Duitse parlement in 2015. Computers in kantoren van talrijke parlementsleden werden toen met spionagesoftware besmet, ook de computer in het kantoor van bondskanselier Angela Merkel in de Bondsdag. Het federale parket in Karlsruhe schreef een internationaal aanhoudingsbevel uit tegen een jonge Russische hacker, die rondgesnuffeld zou hebben in de gegevens. Rusland wijst dit van de hand.