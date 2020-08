Een man (49) uit Lendelede verscheen dinsdag voor de rechter voor partnergeweld. Het was niet de eerste keer dat hij zich daaraan bezondigde. Het Openbaar Ministerie eist nu 24 maanden cel.

“Een keer zal het een duw zijn die ervoor zorgt dat het slachtoffer dood is. Dat is nu eenmaal de wet van gemiddelden als je zoveel mensen slaat. Met zo’n strafblad spreekt dat ook voor zich, maar we ...